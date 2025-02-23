طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب السعودية بذكرى يوم التأسيس

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة «يوم التأسيس»، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

وأكد سموه أن الإمارات والسعودية تربطهما علاقات راسخة وتعاون استراتيجي مستمر. ودون سموه على حسابه على منصة «إكس» أمس: «أتقدم بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة «يوم التأسيس»، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة. وأضاف سموه: «الإمارات والسعودية تربطهما علاقات راسخة وتعاون استراتيجي مستمر بما يخدم تعزيز أمن المنطقة واستقرارها».