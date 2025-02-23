هزاع بن زايد: الإمارات والسعودية نموذج في العلاقات الأخوية

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة «يوم التأسيس». وأكد سموه أن الإمارات والسعودية نموذج في العلاقات الأخوية الضاربة جذورها في التاريخ.

وقال سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «أجمل التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة «يوم التأسيس»، راجين للمملكة دوام التقدم والازدهار». وأضاف سموه: «الإمارات والسعودية نموذج في العلاقات الأخوية الضاربة جذورها في التاريخ والممتدة نحو المستقبل الزاهر لبلدينا والمنطقة والعالم».