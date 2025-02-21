السيدة الأولى لزنجبار تزور مؤسسات الشارقة وتطّلع على برامجها التنموية

زارت مريم مويني، السيدة الأولى، حرم رئيس إقليم زنجبار، والوفد المرافق لها، عدداً من المؤسسات في الشارقة، وذلك بهدف استعراض التجربة التنموية الاجتماعية في الإمارة، وبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات في كلا الجانبين، وشارك في الزيارة عدد من قيادات ومديري المؤسسات التي ترأسها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى جانب ممثلين عن هيئات ومؤسسات المجتمع المحلي في زنجبار.

وتأتي الزيارة الرسمية إلى الشارقة في إطار حرص السيدة الأولى لإقليم زنجبار على تبنّي الممارسات المتقدمة في مجال تنمية المجتمع، والاطلاع على تجارب وخبرات مؤسسات العمل المجتمعي في إمارة الشارقة والعمل معها لمواكبة احتياجات المجتمع المحلي في زنجبار.

واستهلت مريم مويني برنامجها في الإمارة بزيارة بيت الطفل في الشارقة «كنف»، وكان في استقبالها هنادي اليافعي، مدير عام إدارة سلامة الطفل ورئيس اللجنة العليا لبيت الطفل «كنف»، واطلعت مريم مويني على تجربة «كنف» الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

وشمل برنامج مريم مويني في إمارة الشارقة، زيارة لمقر مجلس إرثي للحرف المعاصرة، والذي يعد نموذجاً للاستثمار في التراث والتاريخ والأصالة ودمجه بروح الحاضر والمستقبل لإنتاج قطع فنية فريدة تحفظ الهوية الأصيلة للثقافة.

وزارت مريم مويني، «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في منطقة القرائن وكان في استقبالها الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير عام المؤسسة وعدد من أعضاء مجلس أمنائها.