الإمارات تواصل الدعم الإغاثي في غزة

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية. وشملت المساعدات الأخيرة توزيع الطرود الصحية للمرأة على النازحات في «مركز تدريب دير البلح المهني»، للتخفيف من معاناة المرأة الفلسطينية في مراكز الإيواء.

كما تم توزيع «طرود الطفل» على 238 عائلة نازحة في مخيم «أبراج الكلية» بالزوايدة، وسط القطاع. وانطلاقاً من دورها الإنساني في دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المناطق المتضررة، وخصوصاً الأطفال والأيتام، قامت عملية «الفارس الشهم 3» بتوزيع الملابس الشتوية على الأطفال في مخيم للأيتام بالمحافظة الوسطى بغزة.