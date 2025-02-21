«الوطني» يبحث التعاون البرلماني مع مجلسي الشورى الإيراني والنواب الطاجيكستاني

التقى الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، أمس كلاً على حدة، الدكتور محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومحمد طاهر ذاكر زادة، رئيس مجلس النواب في جمهورية طاجيكستان، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الجلسة الخامسة عشرة للجمعية المعقودة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.

وتم خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني، بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى الإيراني ومجلس النواب الطاجيكستاني، مع التأكيد على أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

علاقات

وتطرق الطاير خلال اللقاءين إلى نهج دولة الإمارات وسعيها إلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف دول العالم، بما يحقق تطلعات الدول في التنمية والاستقرار والتقدم.

حضر اللقاءين وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي يضم كلاً من: فاطمة علي المهيري، نائب رئيس المجموعة، وخالد عمر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس، ومحمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.