الإمارات تقدم الدعم الإغاثي للأطفال والأيتام في غزة

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية. وشملت المساعدات الأخيرة توزيع الأغطية الشتوية على النازحين في مخيم «حسون» بدير البلح وسط القطاع، حيث استفادت 131 أسرة نازحة من المساعدات الإماراتية في المخيم للتخفيف من معاناتهم وسط ظروف الشتاء القاسية.

كما قامت عملية «الفارس الشهم 3» بتوزيع الطرود الإغاثية على النزلاء في أقسام مستشفى غزة الأوروبي المختلفة. وانطلاقاً من دورها الإنساني في دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المناطق المتضررة، وخصوصاً الأطفال، قامت عملية «الفارس الشهم 3» بتوزيع طرود الطفل على العائلات النازحة في مخيم «أرض الزيتون» بالزوايدة وسط غزة، والبالغ عددهم 129 عائلة، كما وزعت الطرود الإغاثية على الأطفال في قرية «SOS» للأيتام، كمبادرة إنسانية لدعم الأيتام بقطاع غزة.