رئيس الدولة: موقف الإمارات ثابت ورافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

سموه:

عملية إعمار غزة يجب أن ترتبط بمسار يؤدي إلى سلام شامل ودائم يقوم على أساس

«حل الدولتين»

أهمية العمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي

أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي يزور الدولة. وبحث سموه مع وزير الخارجية الأمريكي، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمساعي المبذولة تجاه الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها على السلام والاستقرار والأمن الإقليمي.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق، موقف دولة الإمارات الثابت الرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشدداً سموه على ضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأكد سموه أهمية العمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي.

حضر اللقاء، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة.