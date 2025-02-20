نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي يلتقي رئيس المكتب الوطني للإعلام

استقبل الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، أمس، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام بمناسبة زيارته الرسمية لدولة الكويت، وبحضور عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت، والدكتور مطر النيادي، سفير دولة الإمارات لدى الكويت.

وأكد الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في اللقاء الذي عقد بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، مشيداً بما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، عن اعتزازه بعمق العلاقات الثنائية وما تشهده من تقدم ملحوظ ولا سيما في المجال الإعلامي، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات لتعزيز التعاون الإعلامي، بما يخدم الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين.

كما التقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، أمس، عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت وذلك خلال زيارته للكويت التي تأتي ضمن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون والعمل المشترك.