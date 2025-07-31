بحث تنمية التعاون بين الإمارات والباراغواي

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، راؤول لاتوري رئيس مجلس النواب في جمهورية الباراغواي، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي تستضيفه مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره الدكتور مروان عبيد المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، التأكيد على عمق علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي، وتطلع قيادتي البلدين إلى تنمية مسارات التعاون الثنائي والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع والازدهار على كلا البلدين والشعبين الصديقين.