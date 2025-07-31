الإمارات تدين الهجوم على مركبات في نيجيريا

أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف عدداً من المركبات بالقرب من قرية مانغور في ولاية بلاتو، وسط نيجيريا، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعبر عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال التطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة نيجيريا وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم والجبان.

وقتل 14 شخصاً في كمين نصبه مسلحون مجهولون بولاية بلاتو في وسط نيجيريا، وأدى الهجوم إلى اندلاع أعمال انتقامية أسفرت عن مقتل شخصين، وفق ما أفاد به شهود ومسؤولون محليون، الجمعة الماضي.

وقع الهجوم، مساء الخميس، قرب قرية مانغور، عندما أطلق مسلحون النار على مركبات كانت عائدة من السوق الأسبوعي في مدينة بوكوس، وفقاً للسكان. وقالت الشابة، موسى مارن، من السكان المحليين:

نصب المسلحون كميناً لهم وأطلقوا النار عشوائياً. بدوره، أكد نور الدين حسين ماغاحي، المسؤول المحلي في الولاية حصيلة القتلى، مشيراً إلى أنها تشمل رجالاً ونساءً وأطفالاً.

ورداً على الهجوم، هاجم شبان قرية قريبة من موقع الكمين، ما أسفر عن مقتل شخصين، وفق ما ذكر التاجر شانونو عثمان. وهو ما أكده أيضاً صالح آدامو، وهو شخصية معروفة من سكان بوكوس.

وتشهد ولاية بلاتو أعمال عنف بين رعاة ومزارعين، للسيطرة على الأراضي والموارد. وتعاني المنطقة من تقلص الأراضي المتاحة للزراعة وتربية الماشية بشكل مطرد بسبب تغير المناخ والتوسع البشري.