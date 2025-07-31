رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك المغرب بمناسبة عيد العرش ورئيس فانواتو بذكرى الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى عيد العرش.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى نيكينيك فوروبارافو، رئيس جمهورية فانواتو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس نيكينيك فوروبارافو.وبعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى جوثام نابات رئيس وزراء جمهورية فانواتو.