«الفارس الشهم 3» تغيث 481 أسرة نازحة في غزة

تواصل دولة الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، التي تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم أشكال المساعدات كافة إلى سكان قطاع غزة.

وشملت المساعدات الأخيرة توزيع الأغطية الشتوية على 140 أسرة نازحة في مخيم «السويدي» بدير البلح وسط القطاع، و341 أسرة نازحة في مخيم «العاصمة» بالنصيرات وسط غزة، للتخفيف من معاناتهم وسط ظروف الشتاء القاسية.

كما قدمت عملية «الفارس الشهم 3» الطرود الصحية للمرأة والطفل في أقسام مستشفى ناصر بخان يونس المختلفة. وضمن برنامج «أجاك الخير»، واصلت «عملية الفارس الشهم 3» توزيع المساعدات الإنسانية على النازحين بمواصي خان يونس، لدعمهم والوقوف بجانبهم في ظل الأوضاع الراهنة. وتؤكد هذه الجهود الدور الإنساني للإمارات في دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المناطق المتضررة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.