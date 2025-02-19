سلطان النيادي: العمل الخليجي المشترك في خدمة الشباب من أبرز أولويات الإمارات

أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن العمل الخليجي المشترك في خدمة الشباب من أبرز أولويات دولة الإمارات، إذ تدرك القيادة الرشيدة أنهم قوة التغيير وأمل الأجيال القادمة في غدٍ أفضل.

وقال معاليه: «إن دولة الإمارات اتبعت منهجية متميزة لتمكين الشباب وإشراكهم في مسيرتها التنموية، وحرصت باستمرار على الاستماع إليهم، وجعلت منهم أولوية رئيسة تُراهن عليهم، لإحداث التغيير الإيجابي وصناعة مستقبل مزدهر وأكثر تقدماً».

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الـ 38 للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت الشقيقة.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، أن تبادل الأفكار وبناء جسور التعاون في إطار تعزيز مكانة الشباب بمختلف القطاعات، سيسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات والإبداع والابتكار في مجتمعاتهم والعالم، ضمن بيئة شبابية تشجع على النمو والتطور وفق أفضل الممارسات، مشيراً في هذا الصدد إلى اعتماد الإمارات «الأجندة الوطنية للشباب 2031»، التي تُعد مساراً استراتيجياً ضمن خططها المستقبلية، ما يوفر للشباب فرصاً حقيقية في مجالات عدة مثل التعليم، وريادة الأعمال، والابتكار، والعمل الإنساني، وغيرها، ما يعكس التزام الدولة الثابت بتطوير مهاراتهم، واكتسابهم الخبرات التي تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم، وتعزز مشاركتهم الفاعلة، ليكونوا اللبنة الأساسية لنهضة المجتمع وازدهاره.

وتناول الاجتماع برئاسة عبدالرحمن بداح المطيري، وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية، العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالشباب الخليجي، من بينها اعتماد مؤشر تنمية الشباب الخليجي.