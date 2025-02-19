سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس بوليفيا

قدم إبراهيم سالم العلوي أوراق اعتماده إلى لويس آرسي، رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات، سفيراً لدولة الإمارات لدى بوليفيا، وذلك خلال اللقاء الذي عُقد في قصر كيمادو في العاصمة لاباز. ونقل العلوي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس دولة بوليفيا السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنّى لويس آرسي للسفير العلوي التوفيق في مهام عمله لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب العلوي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة بوليفيا متعددة القوميات، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.