ضاحي خلفان يستقبل قنصل الكويت في دبي

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، خالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي، الذي زار معاليه لتقديم التحية بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد. ورحّب معالي الفريق ضاحي خلفان بسعادة القنصل العام، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، بما يعزز العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة الكويت في مختلف المجالات.

وأعرب خالد عبدالرحيم الزعابي عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي على حفاوة الاستقبال، مُشيداً بروابط الأخوة والتاريخ المُشترك بين البلدين الشقيقين. وحضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.