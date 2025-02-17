الإمارات تواصل تقديم الدعم الإغاثي للنازحين والمرضى في غزة

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية. وشملت المساعدات الأخيرة توزيع الأغطية الشتوية على النازحين في مخيم «النخيل» بالقرارة جنوب قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم وسط ظروف الشتاء القاسية.

كما قامت عملية «الفارس الشهم 3» بتقديم مجموعة من المستلزمات الأساسية لوزارة التربية والتعليم في المحافظة الوسطى، كمبادرة إنسانية لدعم التعليم في غزة. ووزعت «الفارس الشهم 3» الطرود الصحية على المرضى في مستشفى شهداء الأقصى، في حملة إنسانية هدفها التخفيف عن كاهل المرضى والمصابين. وتؤكد هذه الجهود الدور الإنساني للإمارات في دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المناطق المتضررة.