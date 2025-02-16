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سيف بن زايد يلتقي في تونس وزير الداخلية المصري

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وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية، وذلك على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في تونس.

وبحث سموه مع معالي الوزير المصري العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التنسيق والعمل العربي التكاملي المشترك بما يساهم في تعزيز الأمن العربي والإقليمي.

وأكد الجانبان ضرورة مواصلة مسيرة التعاون العربي لمواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.