سيف بن زايد يلتقي في تونس مع وزيرة الشؤون الداخلية البرتغالية

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي مارغاريدا بلاسكو، وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية، التي تشارك كضيف في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس.

وبحث سموه مع معالي الوزيرة البرتغالية عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات والبرتغال في المجالات الأمنية والشرطية.

كما جرى تبادل وجهات النظر والتأكيد على أهمية العلاقات العربية الأوروبية وسبل تطويرها في مجالات مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، وضرورة تعزيز تبادل الخبرات والمعارف من أجل مجتمعات أكثر أمناً.