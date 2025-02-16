سيف بن زايد يلتقي في تونس وزير الداخلية الأردني

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي مازن الفراية، وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتي عقدت في تونس.

وبحث سموه مع معالي الوزير الأردني العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها بما يحقق مصلحة البلدين وشعبيهما.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار للمجتمعات.