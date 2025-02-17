مصر تبحث إنشاء 3 مصانع مع مستثمرين إماراتيين

كشف اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر، عن أن الهيئة تجري حالياً مفاوضات مع مستثمرين إماراتيين لإنشاء 3 مصانع جديدة متخصصة في الصناعات الدفاعية والمدنية.

وأوضح أن الهيئة التي تم إنشاؤها عام 1975، بمشاركة 4 دول عربية هي: مصر والإمارات والسعودية وقطر، بهدف تأسيس قاعدة صناعية دفاعية عربية قوية، تضم اليوم 14 شركة ومصنعاً، منها 7 مصانع وشركات تعمل في مجال الصناعات الدفاعية.

وأكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المستثمرين في دولة الإمارات لتعزيز الاستثمارات المشتركة، وإنشاء عدد من المصانع الجديدة منها مصنع لإطارات السيارات، إضافة إلى مصنع لإنتاج خشب «MDF» من سعف النخيل، ومصنع متخصص في الصناعات الدفاعية المتطورة.