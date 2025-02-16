إغاثة مرضى التوحد في غزة بالأغطية الشتوية والطرود الغذائية

قدمت عملية «الفارس الشهم 3» مساعدات إغاثية لـ100 مريض بالتوحد، وذلك خلال احتفال ترفيهي نظمته العملية، لجمعية أهالي أطفال مرضى التوحد في ملعب العنان بدير البلح بقطاع غزة، بهدف التخفيف من معاناتهم النفسية والإنسانية.

شملت المساعدات توزيع أغطية شتوية لحماية المرضى من البرد القارس، إلى جانب طرود غذائية تلبي احتياجاتهم الأساسية، ما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية في ظل الأوضاع الراهنة.

وثمّن محمود الصوير، ممثل جمعية أهالي مرضى التوحد، جهود عملية «الفارس الشهم 3» ودورها في دعم المرضى وتقديم المساعدات اللازمة لهم، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرات في تسليط الضوء على الفئات المهمشة وتعزيز الاهتمام بها.

وتواصل عملية «الفارس الشهم 3» تنفيذ مشاريعها الإنسانية في غزة، مستهدفة الفئات الأكثر تضرراً، لتوفير الدعم والإغاثة في ظل التحديات المستمرة، حيث تواصل تقديم المساعدات المتنوعة والاحتياجات الأساسية لمساندة السكان وكافة فئات القطاع.