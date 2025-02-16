مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم بمشاركة 1800 خبير ومختص

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2025، المصاحب لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس»، في مركز أدنيك أبوظبي، وذلك بمشاركة 1800 من قادة وخبراء وشركات الدفاع والأمن من أنحاء العالم، لمناقشة أبرز التحديات والفرص في هذا القطاع، مما يؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوار والتعاون والابتكار في مشهد الدفاع العالمي المتغير.

ويشهد مؤتمر الدفاع الدولي مشاركة دولية رفيعة المستوى، حيث سيستقطب كوكبة من الشخصيات العالمية البارزة في مجالات الدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا، وكبار القادة العسكريين من مختلف الدول.

وفي ختام المؤتمر ستعقد جلسة مخصصة لتقديم توصيات استراتيجية ترسم إطار برامج الدفاع المستقبلي.

من جهة أخرى يشهد معرضا «آيدكس» و«نافدكس» 2025 من 17 إلى 21 فبراير الجاري نمواً استثنائياً وغير مسبوق في المشاركة الدولية والمحلية، سواء من حيث عدد الشركات العالمية أو الإماراتية؛ إذ تعد الفعاليتان من أبرز الفعاليات العالمية في قطاعي الدفاع والأمن، ما يجسد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في صياغة مستقبل الصناعات الدفاعية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونجح المعرضان على مدار أكثر من ثلاثة عقود في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الصناعات الدفاعية والأمنية، ودعم الاستقرار الإقليمي والأمن والسلم العالمي، فمنذ 32 عاماً حيث انطلقت الدورة الأولى لـ«آيدكس» عام 1993، وحقق المعرض تطوراً نوعياً في الحجم والمشاركة الدولية، ليتحول إلى منصة رئيسية لعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

مشاركة

وحقق المعرضان منذ انطلاقهما نمواً مستمراً؛ إذ ارتفع عدد العارضين من 350 شركة في عام 1993 إلى 1350 شركة في 2023 بنسبة نمو 385 %، فيما زاد عداد الدول المشاركة من 24 دولة في عام 1993 إلى 65 دولة في 2023 بنسبة نمو 270 %، كما قفز عدد الزوار من 20 ألف زائر في عام 1993 إلى 132 ألف زائر في 2023 بنسبة نمو 660 %.

وانطلقت النسخة الأولى من معرض آيدكس في عام 1993، بمساحة 1200 متر مربع، وبمشاركة 350 شركة عارضة من 30 دولة، منها 20 شركة إماراتية، واستقبلت أكثر من 20 ألف زائر.

وفي عام 2013 قفز عدد الشركات العارضة إلى 1112 شركة من 59 دولة، مع مشاركة 143 شركة إماراتية، فيما بلغت المساحة الإجمالية للمعرض 133 ألف متر مربع، واستقطب الحدث أكثر من 80 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، و140 وفداً دولياً مع توقيع صفقات بقيمة 14 مليار درهم، مما يعكس الثقة المتزايدة بمكانة المعرض كواحد من أبرز الفعاليات الدفاعية عالمياً.

وتشهد دورة عام 2025 من معرضي آيدكس ونافدكس زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16 % مقارنة بالدورة الماضية.