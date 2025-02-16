نهيان بن مبارك يعزي في وفاة إمام الطائفة الإسماعيلية

قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، التعازي إلى الأمير رحيم الحسيني، الآغا خان الخامس، الإمام الخمسين للطائفة الإسماعيلية، في وفاة والده الراحل، الأمير كريم الحسيني، الآغا خان الرابع، الإمام التاسع والأربعين للطائفة الإسماعيلية.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه، الأمير رحيم الحسيني، الآغا خان الخامس، في ديوان الإمامة الإسماعيلية بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

حضر اللقاء كل من سلطان علي ألانا، مدير صندوق الآغا خان للتنمية الاقتصادية، وعزيز ميرشانت، رئيس مجلس الطائفة الإسماعيلية في الإمارات والخليج.

وكان الراحل الآغا خان الرابع، قائداً عالمياً استثنائياً، ورمزاً للتسامح، والتنمية، والإنسانية، كرّس حياته لتعزيز التعليم والصحة والاستدامة، ولعب دوراً محورياً في تعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش السلمي، وسيظل إرثه خالداً عبر مشاريعه وإنجازاته التي أثرت إيجابياً على حياة الملايين حول العالم، تاركاً بصمة دائمة في العديد من المجالات التي تسهم في تحسين جودة الحياة. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع الإمامة الإسماعيلية، واستمرار الشراكة في مجالات التنمية والتعايش المشترك.