الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزّي في ضحايا الإعصار

أبوظبي - وام، عواصم وكالات

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الفلبين الصديقة في ضحايا الإعصار «كو- ماي»، المصحوب بأمطار غزيرة، والذي ضرب جزيرة لوزون، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وتسبب في أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، والحكومة الفلبينية، والشعب الفلبيني الصديق، في هذا المصاب الأليم، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي بكين أعلن مسؤولون صينيون أمس، مقتل 4 أشخاص جراء أمطار غزيرة وفيضانات في شمالي الصين، فيما لا يزال هناك عدد آخر في عداد المفقودين، في وقت تستعد المنطقة، بما في ذلك العاصمة بكين، لمزيد من الأمطار.

ووفقاً لما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية (سي سي تي في)، فقد جرفت انهيارات أرضية الضحايا في منطقة ريفية من مقاطعة لوانبينغ في إقليم خبي المتاخم للعاصمة بكين، فيما لا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين.

وقالت سلطات بكين إنها ستطلق عملية استجابة طارئة من مستوى أعلى في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم، وأغلقت المدارس، وعلقت أعمال البناء، وأوقفت الأنشطة السياحية الخارجية وغيرها من الأنشطة، إلى حين رفع حالة الطوارئ.

باكستان تستعد

في باكستان، قال مسؤولون أمس، إن وكالات الإنقاذ والكوارث الباكستانية تعمل على الانتهاء من خطط إجلاء آلاف الأشخاص وسط تحذيرات من هطول المزيد من الأمطار الموسمية، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء أسابيع من الفيضانات لنحو 300 شخص.

وقالت الوكالة الوطنية للكوارث إن 279 شخصاً على الأقل نصفهم تقريباً من الأطفال، لقوا حتفهم في حوادث على صلة بالأمطار الغزيرة والفيضانات منذ أواخر الشهر الماضي.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية من أنه من المتوقع أن تضرب موجة جديدة من الأمطار البلاد الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في المزيد من السيول والفيضانات في المدن.

وقال المتحدث باسم الوكالة فاروق أحمد إن إدارة الإنقاذ في إقليم البنجاب وسط البلاد تعمل على الانتهاء من خطة طوارئ إجلاء السكان من ضفاف النهر في حالة حدوث فيضان. ونصحت وكالة الكوارث الحكومات الإقليمية الأخرى بمواصلة مراقبة تطور الوضع على مدار الساعة.

وتزايدت قوة العاصفة أيونا بسرعة وتحولت إلى إعصار في وسط المحيط الهادئ، بحسب خبراء في الأرصاد الجوية. وتحول الإعصار الأحد من منخفض استوائي، ويقع حالياً على مسافة نحو 895 ميلاً (1440 كيلومتراً) جنوب شرق هونولولو، حسبما أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي. ولا تشكل العاصفة حتى الآن أي خطر على هاواي. ولم تصدر أي تحذيرات أو إنذارات ساحلية.

عواصف وحرائق

وضربت عواصف مطيرة رومانيا ليلاً حتى صباح أمس، ما تسبب في حدوث فيضانات مفاجئة شمال شرقي البلاد وأسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل، حسبما أفاد مسؤولون.

واضطر المئات إلى مغادرة منازلهم بينما نشرت هيئة الإنقاذ في رومانيا فرقها في مقاطعتي نيامت وسوتشافا المتضررتين بشدة، حيث أنقذت المروحيات ورجال الإطفاء العديد من السكان، حيث حوصر بعضهم في منازلهم بسبب مياه الفيضان.وقالت السلطات إنه تم إجلاء 890 شخصاً من مقاطعة نيامت.

في الوقت ذاته في تركيا، قال وزير الغابات إبراهيم يوماقلي للصحافيين في أنقرة أمس: «نحن في أسبوع شديد الخطورة» بينما تكافح بلاده حرائق الغابات، حيث اندلعت الحرائق مطلع الأسبوع قرب مدينة بورصة، رابع أكبر مدينة في تركيا.

وقال يوماقلي إن حرائق الغابات شمال شرقي بورصة تم إخمادها إلى حد كبير، لكن أحدها جنوبي المدينة لا يزال مستمراً، ورغم أن شدتها «تراجعت بشكل كبير».