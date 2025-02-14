الإمارات تدين عملية الدهس في ميونيخ

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لعملية الدهس الإجرامية التي وقعت في مدينة ميونيخ الألمانية، والتي أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

كما عبَّرت عن تضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق جراء هذا العمل المستهجن، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأصيب 28 شخصاً، يواجه عدد منهم «خطر الموت»، بعدما صدمت سيارة حشداً في شارع في مدينة ميونيخ أمس، حسب ما أفاد الإطفاء المحلي لوكالة «فرانس برس». وقال المتحدث باسم الإطفاء برنارد بيشكه «هناك 28 مصاباً، عدد منهم في حالة خطرة وبعضهم يواجه خطر الموت».

هجوم

وأعلن رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس سودر عن «هجوم على الأرجح» بعدما دهست سيارة حشداً في ميونيخ بجنوب ألمانيا. وقال أثناء زيارته موقع الحادث «إنه هجوم على الأرجح.

الكثير من العناصر تشير إلى ذلك»، معرباً عن أمله في نجاة جميع الضحايا. وأضاف «نود في البداية أن نشكر الشرطة وأن نطلب منها التوصّل إلى إجابات بشأن هذه القضية في أسرع وقت ممكن وبأكثر فعالية ممكنة».

من جانبه، قال نائب رئيس شرطة ميونيخ كريستيان هوبر أمام الصحافيين، إنّ المنفذ المفترض للهجوم الذي وقع في خضم حملة الانتخابات التشريعية الألمانية التي تهيمن عليها قضايا الهجرة، هو طالب لجوء أفغاني يبلغ من العمر 24 عاماً.

ولكنه لم يعلّق في هذه المرحلة على ما إذا كان هذا العمل متعمّدا أم لا. وقال «لا يمكنني أن أعطيكم المزيد من التفاصيل في هذه المرحلة، الأمر متروك للتحقيق».

ووفقا للمعلومات المتوفّرة في هذه المرحلة، فقد صدم المهاجم بسيارة من نوع ميني كوبر مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يتظاهرون بدعوة من نقابة فيردي لعمّال الخدمات.

وأكد وزير الداخلية البافاري يواكيم هيرمان، أنّ الهجوم ليس له صلة بمؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعقد من الجمعة إلى الأحد في العاصمة البافارية ويجمع كبار الدبلوماسيين في العالم.