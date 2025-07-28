الإمارات: دعم الشعب الفلسطيني أولوية إنسانية

3725 طناً من الإمدادات الحيوية نفذتها «طيور الخير» عبر 193 طائرة

600 ألف فلسطيني يستهدفهم المشروع الإماراتي لإنشاء خط مياه من رفح

44 % المساعدات الإماراتية للقطاع من إجمالي الدعم الدولي

أكدت الإمارات أن دعم الشعب الفلسطيني سيظل أولوية إنسانية، وستواصل التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان وصول المساعدات عبر الطرق كافة، براً وبحراً وجواً، إلى المناطق الأكثر احتياجاً.

وفي هذا السياق، أعلنت عملية «الفارس الشهم 3» عن استئناف تنفيذ عمليات «طيور الخير» للإسقاط الجوي رقم 54 للمساعدات الإنسانية والإغاثية فوق قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الأردن، استمراراً للجهود الإماراتية المتواصلة لدعم السكان المدنيين في المناطق المعزولة في القطاع، التي يتعذر الوصول إليها براً.

ويبلغ إجمالي ما تم إسقاطه فوق القطاع منذ انطلاق مبادرة «طيور الخير» نحو 3725 طناً من المواد الغذائية والإغاثية، باستخدام 193 طائرة، شملت مواد غذائية أساسية وإمدادات حيوية تلبي الاحتياجات الملحّة للأسر المتضررة جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة والكارثية في القطاع.

إلى ذلك، بدأت قوافل المساعدات الإماراتية بالتدفق إلى غزة، أمس، في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب الفلسطيني.

وشهد معبر رفح دخول 25 شاحنة إماراتية محمّلة بأنابيب ضخ المياه الصالحة للشرب، ضمن مشروع إماراتي جديد يهدف إلى إنشاء خط مياه يمتد لمسافة 7 كيلومترات من محطة التحلية برفح المصرية إلى مناطق النزوح بين خان يونس ورفح.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع نحو 600 ألف شخص في جنوب غزة.

وتعد هذه الخطوة امتداداً لسلسلة المبادرات الإماراتية التي تشمل تقديم المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية عبر البر والجو، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها القطاع نتيجة الحرب المتواصلة منذ أكثر من 21 شهراً.

وتعكس هذه المبادرات التزام الإمارات بدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم المساعدة الفورية للنازحين والمتضررين، ضمن نهج إنساني راسخ في السياسة الإماراتية، حيث كانت الإمارات من الدول الرائدة في تقديم الدعم الإغاثي، إذ مثلت المساعدات الإماراتية أكثر من 44 % من إجمالي المساعدات الدولية التي وصلت إلى القطاع.