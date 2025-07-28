الإمارات: دعم الشعب الفلسطيني أولوية إنسانية

3725 طناً من الإمدادات الحيوية نفذتها «طيور الخير» عبر 193 طائرة
600 ألف فلسطيني يستهدفهم المشروع الإماراتي لإنشاء خط مياه من رفح
44 % المساعدات الإماراتية للقطاع من إجمالي الدعم الدولي
وفي هذا السياق، أعلنت عملية «الفارس الشهم 3» عن استئناف تنفيذ عمليات «طيور الخير» للإسقاط الجوي رقم 54 للمساعدات الإنسانية والإغاثية فوق قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الأردن، استمراراً للجهود الإماراتية المتواصلة لدعم السكان المدنيين في المناطق المعزولة في القطاع، التي يتعذر الوصول إليها براً.
ويبلغ إجمالي ما تم إسقاطه فوق القطاع منذ انطلاق مبادرة «طيور الخير» نحو 3725 طناً من المواد الغذائية والإغاثية، باستخدام 193 طائرة، شملت مواد غذائية أساسية وإمدادات حيوية تلبي الاحتياجات الملحّة للأسر المتضررة جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة والكارثية في القطاع.
وشهد معبر رفح دخول 25 شاحنة إماراتية محمّلة بأنابيب ضخ المياه الصالحة للشرب، ضمن مشروع إماراتي جديد يهدف إلى إنشاء خط مياه يمتد لمسافة 7 كيلومترات من محطة التحلية برفح المصرية إلى مناطق النزوح بين خان يونس ورفح.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع نحو 600 ألف شخص في جنوب غزة.