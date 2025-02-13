مكتوم بن محمد: الإمارات توظف علاقاتها الدولية لإيجاد حلول للتحديات الراهنة والمستقبلية

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي.

وأعرب سموه في اللقاء عن اعتزاز دولة الإمارات بالتعاون البنّاء مع الجمهورية التركية في ضوء الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الصديقين، مؤكداً حرص الإمارات على توظيف علاقاتها المتميزة مع الدول الصديقة كافة في دفع مسيرة التعاون المشترك في الساحة الدولية، لإيجاد حلول ناجعة وفعّالة للتحديات العالمية الراهنة والمستقبلية، واكتشاف مزيد من الفرص الداعمة للنمو وهو ما تجسّده أهداف القمة العالمية للحكومات.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة في حسابه في منصة «إكس»: «تجمعنا مع تركيا علاقات تاريخية قوية، ونعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلدينا لدعم النمو المستدام وفتح آفاق جديدة للازدهار.. خلال لقائي مع معالي محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، ناقشنا سبل تعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري، بما يسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة.. نؤمن بأهمية بناء جسور اقتصادية تدعم التنمية المستدامة وتوفر فرصاً واعدة لشعبي البلدين».

واستعرض اللقاء آفاق التعاون الإماراتي التركي في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد التبادل التجاري والسياحي، وتحفيز الاستثمار، في ضوء ما تقدمه دولة الإمارات من حوافز وما تهيئه من بيئة آمنة ومستقرة داعمة للأعمال من بنية تحتية قوية وقوانين وأطر تشريعية تتسم بالمرونة ومراعاة مصالح الشركاء وضمان العوامل الكفيلة بالمساعدة على تنميتها.

من جانبه، أكد وزير الخزانة والمالية التركي تقدير بلاده للدور الرائد لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تقدمه من نموذج مُلهِم في مختلف مجالات التنمية والتطوير، والمكانة التي تتمتع بها كونها مركزاً متطوراً للأعمال والخدمات المالية والاستثمار، معرباً عن تطلعات تركيا للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وتحفيز المستثمرين .

وحضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وزارة المالية، وشاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.