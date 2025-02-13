انطلاق المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح 19 فبراير

أعلن مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، التابع لمؤسسة الإمارات للعلوم والبحوث وبالشراكة مع وزارة التسامح والتعايش، وبدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، استكمال استعداداته لإطلاق النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح، تحت شعار «تمكين الشباب من أجل مستقبل متسامح»، وذلك على مدار ثلاثة أيام في الفترة ما بين 19 و21 فبراير الجاري في مركز أبوظبي للطاقة، وبرعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وقال الدكتور فراس حبال، رئيس المركز ونائب رئيس مجلس الأمناء: يأتي تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز قيم التفاهم والتعايش بين مختلف الثقافات.

وأوضح أن المؤتمر يأتي استجابة لرؤية القيادة في تمكين الشباب وتعزيز هويتهم الوطنية لبناء مستقبل أكثر تسامحاً وانفتاحاً.

ويضم المؤتمر نخبة من أبرز المتحدثين العالميين، ومن بينهم: معالي العلامة عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسلم، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات، ولورنزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، وإيتيين بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، والشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات والخبراء الدوليين من مختلف أنحاء العالم.

كما صرح الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للحوار بين الحضارات والتسامح يؤكد الأهمية الجوهرية لهذه القيم في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه البشرية اليوم.

وأكد إلدر ديفيد أ. بيدنار، عضو في رابطة الرسل الاثني عشر في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، أن مشاركة الكنيسة في المؤتمر تأتي امتداداً لالتزامها بدعم قيم التسامح والتعايش.