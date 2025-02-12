"الوطني الاتحادي" و"الشيوخ الفلبيني" يبحثان علاقات التعاون البرلماني

التقى سعادة محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع برلمانات الدول الآسيوية، سعادة وين جاتشاليان، عضو مجلس الشيوخ في جمهورية الفلبين، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

حضرت اللقاء سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع برلمانات الدول الآسيوية.

وتناول الجانبان خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين، وأهمية تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون خلال المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.