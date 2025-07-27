الإمارات تستأنف الإسقاط الجوي للمساعدات الإغاثية في غزة

أكدت دولة الإمارات أن الأوضاع الإنسانية في غزة بلغت مرحلة حرجة وغير مسبوقة، مشيرة إلى استئناف عمليات الإسقاط الجوي على الفور.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في تدوينة لسموه عبر موقع «X»، أمس: «لقد بلغت الأوضاع الإنسانية في غزة مرحلة حرجة وغير مسبوقة، وتواصل الإمارات العربية المتحدة تصدُّر الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

وسنواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمسّ الحاجة، براً وجواً وبحراً». وتابع سموه: «سنستأنف عمليات الإسقاط الجوي على الفور. ويبقى التزامنا بالتخفيف من المعاناة وتقديم الدعم راسخاً لا يتزعزع».

إلى ذلك، تواصل الإمارات جهودها الإغاثية في قطاع غزة ضمن حملة «الفارس الشهم 3»، لتقديم الدعم الإنساني لسكان القطاع، وإغاثة العائلات النازحة وتوفير مقومات الحياة لها، وسط الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأشقاء في غزة، نتيجة الحرب والحصار المستمر والأوضاع الاقتصادية المتردية.

وفي هذا الإطار قدمت عملية «الفارس الشهم 3» الدعم للمخابز في المحافظة الوسطى ومخيم النصيرات بالقطاع، من خلال مبادرة «خبز الخير»، كما واصلت العملية دعم تكيات الطعام لتوفير آلاف الوجبات الغذائية للنازحين في شمال القطاع.

وخلال الأسبوع المنصرم، وضمن عملية «الفارس الشهم 3»، كثفت الإمارات جهودها لصيانة آبار المياه في غزة، لضمان توفير مياه صالحة للاستخدام وسط القطاع، في ظل الظروف الإنسانية القاسية.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود إماراتية متواصلة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تعانيها الأسر الفلسطينية، حيث يسهم الدعم في تخفيف معاناة الأشقاء، خصوصاً في المناطق التي تعاني نقصاً شديداً في المياه والدواء والمواد الغذائية الأساسية.

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الإمارات تواصل إيصال الدعم الإغاثي لغزة براً وجواً وبحراً