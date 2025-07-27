«الأعمال الخيرية» ترسل أدوية بـ 1.5 مليون درهم إلى كينيا

أرسلت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، شحنة من الأدوية إلى كينيا، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليون درهم، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الرعاية الصحية ودعم الأنظمة الطبية، لا سيما في المناطق التي تعاني ضعفاً في الخدمات الصحية، وذلك بدعم من شركة جلوبال فارما.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية: إن هذه المبادرة تأتي استمراراً للدور الإنساني الذي تقوم به الهيئة منذ تأسيسها، وضمن استراتيجيتها في دعم المناطق التي تعاني نقص الرعاية الصحية، مشيراً إلى حرص الهيئة على الاستجابة السريعة للمناشدات الطبية، وتوفير الاحتياجات الدوائية العاجلة بالتنسيق مع شركائها في الميدان.

ووجه الشكر إلى شركة جلوبال فارما على تبرعها السخي، مؤكداً أن الهيئة قامت بمتابعة دقيقة بالتعاون مع فرقها الميدانية، لضمان تسليم الأدوية بطريقة سليمة.