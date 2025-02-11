رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، يشارك خلالها في " القمة العالمية للحكومات 2025 " التي تعقد في دبي تحت شعار " استشراف حكومات المستقبل".

وبحث سموه ورئيس الوزراء الباكستاني ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ مسارات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان والفرص المتاحة لتعزيزها، بما يدعم مصالحهما المتبادلة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من الجوانب التي تعزز رؤى البلدين تجاه تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.

وتطرق اللقاء إلى القمة العالمية للحكومات وأهميتها في رصد التوجهات العالمية في مجال العمل الحكومي، وتقديم رؤى وإستراتيجيات قابلة للتنفيذ لتعزيز استعداد الحكومات في التعامل مع التحولات العالمية، واستثمارها في تسريع التنمية وتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها .. وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددين في هذا السياق على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل العمل على فتح آفاق جديدة للسلام الدائم والشامل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين " الذي يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي.

من جانبه أكد دولة محمد شهباز شريف، حرص باكستان على تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمعها مع دولة الإمارات، ومواصلة توسيع آفاق تعاونهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تتسق مع أولويات التنمية في البلدين.

حضر اللقاء.. سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.