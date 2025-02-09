شرطة دبي و«الداخلية الكويتية» تبحثان التعاون في مجال الأدلة الجنائية

استقبل اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، وفداً من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، برئاسة المقدم جابر الرشيد، رئيس قسم التجهيزات الفنية، وبحضور المقدم الخبير الدكتور راشد حمدان الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة، وعدد من الضباط، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال الأدلة الجنائية.

ورحب اللواء المهيري بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كل جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات، وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات التخصصية مع كل الجهات المحلية والدولية.

وقدم اللواء ابن غليطة شرحاً للوفد الضيف حول مختلف الإدارات والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وآلية العمل فيها، كما تطرق إلى الأنظمة المستخدمة في استلام وتسليم الأدلة عبر (منصة أثر)، والتي تتميز بالسرية التامة في تسليم واستلام الأحراز الخاصة بالجرائم، وكيفية الربط الإلكتروني بين الخبير المسؤول ومراكز الشرطة والدوائر المحلية.

ونوه بأن شرطة دبي تسعى منذ وضع اللبنة الأولى للمختبر إلى استثمار كوادرها،عبر تنفيذ خطط مدروسة لاستقطابهم وابتعاثهم، للحصول على شهادات دراسية متخصصة في جميع العلوم المتعلقة بمجالات الأدلة الجنائية المختلفة. واستمع الوفد الضيف إلى شرح حول أفضل الممارسات والمبادرات والمستجدات والمشاريع القائمة والمستقبلية، بالإضافة إلى الأبحاث والنشرات وأحدث ما توصلت إليه التقنيات في مجال الأدلة الجنائية.

كما استمع الوفد الضيف إلى شرح حول دور المركز الدولي للعلوم الجنائية في دعم الأبحاث الخاصة بالأدلة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي، والدورات التدريبية التي يقدمها، إلى جانب الاطلاع على المشاركات الدولية للمركز في الفعاليات، التي تشمل جميع التخصصات العلمية في مجالات الأدلة الجنائية.