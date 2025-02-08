عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية اليونان ويبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال استقباله اليوم في أبوظبي معالي جورجوس جرابيتريتيس وزير خارجية جمهورية اليونان علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

ورحب سموه بمعالي وزير الخارجية اليوناني واستعرضا الفرص المتاحة لتطوير وتنمية جوانب التعاون الثنائي في عدة قطاعات حيوية ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة وذلك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على عمق العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان والتي تستند إلى قاعدة صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مشيراً إلى أن دور الشراكة الإستراتيجية الشاملة في دعم رؤى البلدين التنموية وتطلعاتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

كما بحث سموه ومعالي جورجوس جرابيتريتيس تطورات الأوضاع في المنطقة ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.