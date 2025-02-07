خالد بن محمد ورئيس مجلس النواب الأردني يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وفي مستهل اللقاء رحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان برئيس مجلس النواب الأردني، وأشاد بعمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما، وفقاً لرؤية وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

إلى ذلك، استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، في مجلسه بالعاصمة أبوظبي، أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له. ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بأحمد الصفدي، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية ودعم قيادتي الدولتين.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، آفاق التعاون المشترك في المجالات البرلمانية والثقافية والاقتصادية، بما يعزز التعاون المشترك ويدعم التكامل الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين.

وتبادل معالي الشيخ نهيان بن مبارك وأحمد الصفدي الأحاديث الودية حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المشترك، بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم التعاون البناء بين الجانبين. حضر اللقاء معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

من جانبه، أعرب أحمد الصفدي عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك على حفاوة الاستقبال، مشيداً بتجربة الإمارات الرائدة في مختلف المجالات، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون الثنائي واستمرار التنسيق بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.