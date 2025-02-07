«الوطني الاتحادي» يترأس الاجتماع الـ20 للجنة التنسيق البرلماني الخليجية

عقدت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية في مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الدكتورة مريم عبيد البدواوي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الـ 20 أمس، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.

كما شارك في الاجتماع الافتراضي، شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس عضو اللجنة، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مذكرتين واردتين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول تنفيذ استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات، وعقد لقاء بين وفد ممثلي مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووفد من برلمان دول الأنديز، تنفيذاً لقرار رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في الاجتماع الدوري 18 الذي استضافته العاصمة أبوظبي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الدورة الحالية، بتاريخ 12 نوفمبر 2024.

وقدمت الدكتورة مريم البدواوي مذكرة الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن تنفيذ استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات، حيث تشمل المذكرة الأهداف الاستراتيجية، وآليات تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية.