Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

رئيس الإكوادور يبحث التعاون مع رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة

undefined's profile picture

وام

كيتو
دانيال نوبوا خلال استقباله حميد أبوشبص
وام
دانيال نوبوا خلال استقباله حميد أبوشبص

استقبل دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد الجهاز إلى جمهورية الإكوادور، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة والنزاهة، ومكافحة الفساد.

وشهدت الزيارة عقد عدد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الإكوادور، من بينهم خافيير ماوريسيو توريس، المراقب العام للدولة، وأندريس فانتوني بالدِيون، رئيس مجلس المشاركة المواطنية والرقابة الاجتماعية، وخوسيه خوليو نيرا هانزي، الأمين العام للنزاهة العامة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جهاز الإمارات للمحاسبة على توسيع شبكة علاقاته الاستراتيجية مع نظرائه إقليمياً ودولياً، بما يُسهم في تطوير منظومة العمل الرقابي، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.