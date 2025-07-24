«البرنامج الدولي للقيادات الصحية» يشيد بالنموذج الصحي الإماراتي

استقبلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفداً زائراً ضمن فعاليات البرنامج الدولي للقيادات الصحية المنعقد في الدولة، بتنظيم من مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وكبار الموظفين.

استهدفت الزيارة تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، والاطلاع على أبرز مشاريع التحول الرقمي واستراتيجيات الابتكار في الخدمات الصحية، وجهود الوزارة في تعزيز الوقاية والاستجابة للتحديات الصحية.

واطّلع الوفد الزائر خلال اللقاء على التجارب الرائدة لدولة الإمارات في الصحة العامة، والتحول الرقمي في الخدمات الصحية والصحة الوقائية، وربط الرعاية الصحية بأهداف التنمية المستدامة.

وفي جولة ميدانية زار الوفد مركز الطوارئ والأزمات والكوارث التابع للوزارة، والذي يمثل حجر الأساس في جاهزية الدولة الصحية، كما زاروا المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ضمن برنامج «حياة»، كنموذج للريادة الأخلاقية والطبية.

فضلاً عن زيارة مركز سعادة المتعاملين، لتسليط الضوء على تجربة الوزارة في الارتقاء بتجربة المتعاملين وإسعادهم.

وأشاد أعضاء الوفد الدولي بالنموذج الصحي الإماراتي، وما يتضمنه من بنى تحتية رقمية، وتشريعات مرنة، ونظم جودة متقدمة، مشيرين إلى أهمية استمرار التعاون والزيارات التي تسهم في إرساء بيئة دولية تشاركية لبناء مستقبل صحي أفضل للمجتمعات.

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن زيارة وفد من البرنامج الدولي للقيادات الصحية بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء تؤكد نجاح نموذجنا الوطني الذي يستند إلى توجيهات القيادة الرشيدة، واستراتيجيات الدولة التي جعلت من قطاع الصحة ركيزة رئيسة للتنمية المستدامة.

وقال الدكتور محمد سليم العلماء: «إن زيارة القيادات الصحية من مختلف دول العالم ترسّخ موقع الإمارات في التحول الصحي العالمي، وبناء شراكات دولية قائمة على تبادل المعرفة والابتكار المشترك من أجل مستقبل صحي أفضل».

استراتيجيات الدولة جعلت قطاع الصحة ركيزة رئيسة للتنمية المستدامة