الإمارات تتضامن مع فيتنام وتعزي في ضحايا غرق قارب

أبوظبي - وام، هانوي - وكالات

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية فيتنام الاشتراكية في مقتل وإصابة العشرات من ركاب قارب غرق في خليج ها لونج بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة فيتنام ولشعب فيتنام الصديق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وانقلب قارب يقل سياحاً خلال عاصفة رعدية مفاجئة في فيتنام أثناء رحلة سياحية، ما أسفر عن مقتل 38 شخصاً على الأقل. وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن القارب وندر سي .

والذي كان يحمل 48 راكباً وخمسة من أفراد الطاقم، وجميعهم فيتناميون، كان في جولة في خليج ها لونج، وهو وجهة شهيرة للزوار. وذكرت صحيفة في إن إكسبريس، أن عمال الإنقاذ أنقذوا 11 شخصاً، وانتشلوا الجثث بالقرب من موقع انقلاب القارب.

وكانت السلطات قد ذكرت في وقت سابق، أنه تم إنقاذ 12 شخصاً، لكنها عدلت الرقم لاحقاً إلى 11. وذكرت الصحيفة، أن القارب انقلب بسبب الرياح القوية. وكان من بين الناجين صبي يبلغ من العمر 14 عاماً، وقد تم إنقاذه بعد أربع ساعات من احتجازه داخل الهيكل المقلوب.

وأفادت الصحيفة، بأن معظم الركاب كانوا سياحاً، بمن فيهم حوالي 20 طفلاً، من هانوي عاصمة البلاد. وأصدر رئيس الوزراء الفيتنامي، فام منه تشين، تعليمات عاجلة للسلطات حثها فيها على إيلاء الأولوية لعمليات الإنقاذ.

وحشدت السلطات 323 فرداً لعملية الإنقاذ، بمن فيهم حرس الحدود، والبحرية، والشرطة، وسلطات الموانئ.

ويعد خليج ها لونج، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو والممتد على مساحة تزيد على 1500 كيلومتر مربع وينتشر فيه ما يقرب من ألفي جزيرة، أحد أشهر الوجهات السياحية في فيتنام، ويجذب ملايين الزوار كل عام.