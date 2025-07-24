«أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً للإسكان الاجتماعي في أرض الصومال

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة بربرة بأرض الصومال، الذي موله الصندوق بقيمة إجمالية تبلغ 27.5 مليون درهم.

ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال الهندسة المدنية والإنشاءات لبناء 300 وحدة سكنية بتصاميم ومساحات مختلفة، مصنفة ضمن ثلاث فئات، إلى جانب أعمال البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء الطرق الداخلية، وتطوير الموقع العام من خلال تنسيق المساحات الخضراء وتوفير المرافق الخدمية.

ويأتي هذا المشروع النوعي ضمن جهود الصندوق لدعم البرامج التنموية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة سكنية آمنة ولائقة للسكان، كما يسهم المشروع في تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في ضمان مسكن آمن وميسور التكلفة للجميع وتحسين الخدمات الأساسية بحلول عام 2030.

وافتتح المشروع محمد علي عبدي، نائب رئيس جمهورية أرض الصومال، بحضور الدكتور عبدالله محمد النقبي، مدير المكتب التجاري لدولة الإمارات لدى جمهورية أرض الصومال، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: يمثل هذا المشروع امتداداً لالتزام الصندوق بدعم جهود التنمية المستدامة في الدول الشريكة، حيث يُعد تأمين الوحدات السكنية من أهم ركائز الاستقرار المجتمعي والتنمية الاقتصادية.

وأضاف: فخورون بالشراكة مع حكومة أرض الصومال في تنفيذ هذا المشروع الذي يخدم المجتمع المحلي ويترك أثراً إيجابياً طويل الأمد، حيث من المتوقع أن يوفر المشروع مسكناً ملائماً لحوالي 1500 نسمة، إلى جانب إسهامه في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في منطقة المشروع، ما يدعم التنمية المجتمعية ويحفّز النمو المحلي.

كما أعرب محمد علي عبدي، عن بالغ شكره وتقديره لدولة الإمارات، ممثلة في صندوق أبوظبي للتنمية، على هذا الدعم التنموي المتواصل، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو الارتقاء بجودة الحياة في مدينة بربرة، من خلال توفير وحدات سكنية لائقة ومتكاملة، تتيح لمئات الأسر الاستقرار في بيئة آمنة ومهيأة للعيش الكريم.

وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على تأمين المسكن فحسب، بل يدعم أيضاً تطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي.

محمد السويدي:

المشروع يخدم المجتمع المحلي ويترك أثراً إيجابياً طويل الأمد