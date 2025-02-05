أنور قرقاش: التواصل المستمر بين رئيس الدولة وولي العهد السعودي يعكس مستوى عالياً من التشاور بين الإمارات والسعودية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن التواصل المستمر بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "حفظه الله" وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يعكس مستوى عالياً من التشاور والتنسيق بين الإمارات والسعودية.

ودون معاليه عبر حسابه على منصة " إكس" : " التواصل المستمر بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، حفظهم الله، يعكس مستوى عالياً من التشاور والتنسيق بين الإمارات والسعودية الشقيقة، سواء في العلاقات الثنائية المتميزة أو تجاه المستجدات الإقليمية والدولية. تبقى هذه العلاقات المحورية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وازدهارها".