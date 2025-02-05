صقر غباش: الإمارات تواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لرفع المعاناة عن الأشقاء في غزة

بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، أمس،تعزيز العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين بما فيها البرلمانية.

وأشار معاليه إلى موقف الإمارات الثابت ونهجها الإنساني الداعي إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل، ودائم من دون عوائق، لإنهاء الأوضاع الإنسانية الصعبة، التي يعيشها المدنيون الأبرياء منذ أكثر من 15 شهراً، مؤكداً مواصلة دولة الإمارات جهودها الدبلوماسية، والإنسانية، والإغاثية بدعم وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لرفع المعاناة عن الأشقاء في قطاع غزة.

وجرى خلال الجلسة بحث مختلف أوجه التعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، بما يحقق رؤية قيادة البلدين، وتطلعات الشعبين، ويعكس علاقات الأخوة والتعاون المتجذرة.