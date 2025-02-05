نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الأمريكية بعيد الاستقلال

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة بمناسبة عيد الاستقلال لبلادها.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بفندق الريتز كارلتون في أبوظبي، أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة وعدد من المسؤولين وأعضاء الجالية الأمريكية المقيمة في الدولة.

وفي كلمتها بهذه المناسبة أشادت السفيرة الأمريكية بعمق وقوة العلاقات التي تربط بلادها ودولة الإمارات، والتي تأسست منذ أكثر من خمسة عقود.

وأشارت إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، حيث تعد الإمارات الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وإحدى أبرز الوجهات جذباً للشركات الأمريكية عبر أكثر من 1500 شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات الحيوية داخل الدولة.