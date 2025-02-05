ملك البحرين يشيد بالمكانة الرفيعة للإمارات وبإنجازاتها ونهضتها الشاملة

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في قصر الصافرية أمس، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، بمناسبة زيارته للبلاد.

وأكد جلالته خلال اللقاء تميز العلاقات التاريخية الوثيقة والراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده مسارات التعاون والعمل المشترك الوطيد والتنسيق الأخوي من تطور مستمر في جميع المجالات، لا سيما على المستوى الإعلامي بما يعزز مصالحهما المتبادلة. ونوه جلالة الملك بهذه الزيارات المتبادلة بين البلدين، لما لها من دور كبير في تعزيز وتوطيد التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين.

وأشاد جلالته بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبما حققته من إنجازات تنموية وحضارية ونهضة شاملة في كل الميادين تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، في قصر الرفاع أمس، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد.

ولفت سموه خلال اللقاء إلى ما يضطلع به قطاع الإعلام من مسؤولية كبيرة نحو مختلف القضايا والتحديات عبر ما يقدمه في وسائله من محتوى يجب أن تصب مخرجاته في مسار ترسيخ القيم النبيلة، وإبراز المنجزات التنموية وصناعة الوعي المجتمعي المنشود لدعم مسيرة البناء والتطوير، مشيراً إلى الدور الاستراتيجي البارز للإعلام البنّاء في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين.

إلى ذلك، استقبل الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام بمملكة البحرين، بمقر الوزارة أمس، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، وأكد حرص المملكة على تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي مع دولة الإمارات.



وعلى هامش الزيارة، قام معاليه يرافقه وزير الإعلام البحريني وعدد من المسؤولين بالوزارة بجولة في معرض صور أُعد خصيصاً احتفاءً بزيارة معاليه، كما زار معاليه والوفد المرافق الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار في مجمع وزارة الإعلام، واطلع على عرض تناول جانباً من تاريخ العلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.