«دبي القضائي» يبحث التعاون القانوني مع «الصليب الأحمر»

استقبلت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي في مقر المعهد، وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، برئاسة فالنتينا بيرناسكوني، رئيسة بعثة اللجنة في دولة الإمارات.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والتدريبية، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعزيز الوعي القانوني والقضائي، من خلال برامج تدريبية متخصصة ومبادرات معرفية نوعية.

وأهدى وفد اللجنة مكتبة المعهد مطبوعات متخصصة في القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى مؤلفات قانونية أخرى، تسهم في دعم المحتوى المعرفي لمكتبة المعهد، وتعزيز المصادر القانونية المتاحة للدارسين والممارسين في مجال العمل القانوني والقضائي.