"تريندز" و "الشيوخ المصري" ينظمان جلسة نقاشية عن الذكاء الاصطناعي

عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات جلسة نقاشية مع معالي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات المجلس ركزت على أهمية البحوث والدراسات في دعم التشريعات، والدور المحوري الذي تلعبه مراكز الفكر في مجابهة خطابات التطرف وكشف أيديولوجيات الجماعات والتيارات المتطرفة، إلى جانب أهمية بحوث الذكاء الاصطناعي في استشراف المستقبل وتطويعه لخدمة المعرفة.

وتم عقد الجلسة في مقر مجلس الشيوخ بالعاصمة المصرية القاهرة، وجاءت ضمن برنامج الفعاليات البحثية التي يعقدها “تريندز” ضمن مشاركته الرابعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور عدد من وكلاء ونواب مجلس الشيوخ المصري، إلى جانب مجموعة من رؤساء القطاعات والخبراء ومديري الإدارات في «تريندز».

وفي بداية الجلسة رحب معالي المستشار عبدالوهاب الرازق بوفد "تريندز"، مبدياً إعجابه بالنشاط الفكري والبحثي للمركز في العديد من المجالات، لاسيما مجال بحوث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال معاليه: إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل ركيزة أساسية في تشكيل ملامح المستقبل، مشيراً إلى أن مراكز الفكر والمؤسسات البحثية تلعب دوراً محورياً في تعظيم الاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة، مما يعزز الابتكار ويدعم مسيرة التقدم التكنولوجي ، مؤكدا أن المؤسسات البحثية ليست مجرد مراكز لإنتاج المعرفة، بل هي منصات إستراتيجية لاستشراف المستقبل، ووضع السياسات العامة التي ترتقي بواقع ومستقبل المجتمعات والشعوب.

وأشار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إلى أن تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والتشريعية سيدعم بناء منظومة متكاملة تعزز الابتكار وتسرع من وتيرة التحول الرقمي، موضحاً أن مجلس الشيوخ المصري يرحب بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في مختلف المجالات البحثية والعلمية والمعرفية.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن “تريندز” يحرص على أن يكون في طليعة المؤسسات البحثية والمعرفية الداعمة للبحث العلمي والمعرفة الهادفة، سعياً نحو استشراف المستقبل وتعزيز الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور محمد العلي أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية مبتكرة، بل أداة معرفية يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الفكري، وبناء مجتمعات قائمة على المعرفة، وهو ما يسعى «تريندز» إلى توظيفه، من خلال تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة البحث العلمي والمعرفة الهادفة.

من جهتها، أكدت الدكتورة سماء سليمان، وكيلة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ المصري، أن مجلس الشيوخ المصري يؤمن بأهمية التعاون والشراكة مع مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والعلمية، لأنها تقدم بحوثاً ودراسات واستشارات تدعم اتخاذ القرار وتشكل الهيكل الجوهري للسياسات العامة.

وفي نهاية الجلسة قدم الدكتور محمد العلي "ميدالية تريندز البحثية" لمعالي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقديراً لدوره الداعم للبحث العلمي، وخبرات معاليه الطويلة في المجالين التشريعي والقانوني.