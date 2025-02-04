حاكم الشارقة يستقبل سفير سلطنة عُمان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، في قصر البديع، الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان لدى الدولة. وتسلّم صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال اللقاء رسالة من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، تتعلق بالتعاون الثقافي المشترك بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان الشقيقة في العديد من المجالات، بما يخدم تطورها وترسيخها.

ونقل الدكتور أحمد البوسعيدي في بداية اللقاء تحيات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة ولإمارة الشارقة مزيداً من التقدم والازدهار والنماء، ولسموه موفور الصحة والعافية.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء إلى العلاقات الأخوية والمتجذرة والتواصل بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان على المستويات كافة، مما يسهم في تطوير التعاون وخدمة المشروعات المتنوعة بين البلدين في المجالات المعرفية والثقافية والعلمية.

افتتاح

إلى ذلك، افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مساء أمس، فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، الذي تنظمه دائرة الثقافة، ويستمر حتى 10 فبراير الجاري بقصر الثقافة، بمشاركة 60 شاعراً وشاعرة من مختلف الدول العربية.

وشاهد سموه والحضور في بداية حفل الافتتاح عرضاً مرئياً تناول مسيرة الشاعرين المكرّمين في هذه الدورة، وهما الشاعر زعل بن عبيد بن سرحان الغفلي والشاعر عوض بن راشد بالسبع الكتبي، وأبرز محطاتهما الأدبية وإسهاماتهما في الشأن الثقافي العام على مستوى كتابة الشعر النبطي.