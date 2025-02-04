نهيان بن مبارك: الحوار يعزز التسامح بين الشعوب

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بالعاصمة أبوظبي، الأب شيو يونغ شين، كبير رهبان معبد شاولين والمرجع الديني البارز في البوذية الصينية، وذلك في إطار تعزيز الحوار الثقافي وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.

ويُعد الأب شيو يونغ شين شخصية بارزة في البوذية الصينية، وهو رئيس معبد شاولين العريق، المعروف بتاريخه الممتد لأكثر من 1500 عام. وخلال اللقاء، رحّب معاليه بالأب شيو يونغ شين، مشيداً بجهوده في نشر ثقافة التسامح والتعايش وتعزيز الحوار بين الحضارات عبر فلسفة «تشان» البوذية، التي تقوم على مبادئ الرحمة والمحبة والاحترام المتبادل.

وأشار معاليه إلى دور معبد شاولين في دعم التبادل الثقافي وتعزيز التعاون بين الشعوب، خاصةً من خلال نشر فنون الكونغ فو وممارسات التأمل التي تعزز التوازن الذهني والجسدي. أثنى على جهود معبد شاولين في رعاية الأيتام والفئات المحتاجة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتماشى مع المبادئ الإنسانية الراسخة التي تتبناها دولة الإمارات في تقديم الدعم والمساعدة للمجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.