مكتوم بن محمد: شراكة اقتصادية قوية تجمع الإمارات وألمانيا

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، معالي الدكتور يورغ كوكيز، وزير المالية الألماني، في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين. وأكد سموه خلال اللقاء أن هناك شراكة اقتصادية قوية تجمع بين الإمارات وألمانيا.

وخلال اللقاء، أشاد سموه بالنهج الاستباقي الذي تتبعه وزارة المالية الألمانية في تعزيز العلاقات الثنائية، في حين تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة الثنائية، والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات وألمانيا، مشددين على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كما أشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الدكتور يورغ كوكيز بالنمو الكبير في التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين، حيث ارتفعت إلى 13.8 مليار دولار في عام 2024، بنمو بنسبة 5.4%، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بينهما. ودعا سموه إلى ضرورة التوصل إلى اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين الدولتين تمهيداً لزيادة استثمارات الشركات الحكومية والخاصة في ألمانيا.

وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لزيارة معالي الوزير كوكيز، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع ألمانيا وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية، لا سيما في القطاعات الناشئة مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والبنية التحتية، التي تعد من الأولويات المشتركة للبلدين وتنطوي على فرص كبيرة للتعاون الاقتصادي. وقال سموه: إن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا تسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس»: «تجمع الإمارات وألمانيا شراكة اقتصادية قوية انعكست في نمو التجارة غير النفطية إلى 13.8 مليار دولار في 2024، بزيادة بلغت 5.4%، مما يؤكد متانة علاقاتنا الاقتصادية».

وأضاف سموه في تدوينته أمس: «بحثت اليوم مع معالي د. يورغ كوكيز، وزير المالية الألماني، سبل تعزيز هذه الشراكة عبر ترسيخ التعاون المالي والاستثماري، وتوسيع شراكتنا في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والبنية التحتية. الفرص الواعدة بين بلدينا تفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام، وترسخ موقعنا في الريادة الاقتصادية العالمية».

وأعرب الدكتور يورغ كوكيز عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الإمارات، مشيداً بالجهود المبذولة لتعميق العلاقات الثنائية ودعم التنمية المستدامة. حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.