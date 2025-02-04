«الفارس الشهم 3» تغيث 1876 أسرة نازحة في غزة

واصلت عملية «الفارس الشهم 3» تقديم مساعداتها وإغاثتها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها في قطاع غزة، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وكشفت عملية «الفارس الشهم 3» عن توزيع طرود غذائية على 1876 أسرة نازحة في أماكن ومخيمات في القطاع.

وقامت عملية «الفارس الشهم 3» بتوزيع طرود غذائية على 335 أسرة نازحة في «حي أرض المدارس»، كما وزعت طروداً غذائية على 1541 أسرة نازحة في «مجمع إيواءات المغازي»، لمساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة بقطاع غزة. إلى ذلك، كرمت عملية «الفارس الشهم» مواطناً غزياً أعاد أموالاً مفقودة بأمانة ورفض أي مقابل.